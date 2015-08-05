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وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

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وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

بعث مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وجاء في نص البرقية “يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد، إن هذا المشروع العملاق يُعد إنجازاً تاريخياً أضاف شرياناً حيوياً للتنمية والرخاء وعكس قدرة وعزيمة المصريين على تحقيق النجاح… لقد كان إلتفاف الشعب المصرى حول رؤية القائد للإنطلاق بمصر إلى آفاق مُستقبل مُشرق يحقق طموحاته يُعد علامة بارزة فى تاريخ المعاصر, وإسهاماً عظيماً فى صناعة مستقبلها بسواعد وعزائم الأبطال، حفظكم الله يا سيادة الرئيس وأمدكم بعوناً من عنده لإستكمال مسيرة التقدم والإزدهار من أجل غدٍ مُشرق ومُستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.”

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