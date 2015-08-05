أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير النقل القبرصي يرأس الوفد المشارك بحفل افتتاح قناة السويس

Google+ Print
وزير النقل القبرصي يرأس الوفد المشارك بحفل افتتاح قناة السويس وزير النقل القبرصي يرأس الوفد المشارك بحفل افتتاح قناة السويس

قناة السويس الجديدة

صرح مصدر مسؤول بسفارة قبرص بالقاهرة، أن هناك وفدا من قبرص برئاسة وزير النقل ماريوس ديمترياديس سيشارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم غد الخميس.

وكان الرئيس القبرص نيكوس اناستاسيادس قد أكد قبل أيام أن مشروع قناة السويس الجديدة هو خدمة كبرى للمنطقة والعالم واصفا بأنها الشريك الاستراتيجي الكبير لبلاده.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر ومنها الوضع الأمني والاقتصادي معربا عن تضامن بلاده الكامل مع الرئيس السيسي في معركته ضد الإرهاب والتطرف.

ونوه الرئيس القبرصي إلى جهود الرئيس السيسي في تحسين الوضع الأمني والاستقرار في مصر فضلا عن المنطقة بأسرها من خلال الكثير من المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين القوي الإقليمية المعتدلة وتيسير تسوية الخلافات المعقدة وطويلة الأمد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا