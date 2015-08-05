وزير النقل القبرصي يرأس الوفد المشارك بحفل افتتاح قناة السويس

صرح مصدر مسؤول بسفارة قبرص بالقاهرة، أن هناك وفدا من قبرص برئاسة وزير النقل ماريوس ديمترياديس سيشارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم غد الخميس.

وكان الرئيس القبرص نيكوس اناستاسيادس قد أكد قبل أيام أن مشروع قناة السويس الجديدة هو خدمة كبرى للمنطقة والعالم واصفا مصر بأنها الشريك الاستراتيجي الكبير لبلاده.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر ومنها الوضع الأمني والاقتصادي معربا عن تضامن بلاده الكامل مع الرئيس السيسي في معركته ضد الإرهاب والتطرف.

ونوه الرئيس القبرصي إلى جهود الرئيس السيسي في تحسين الوضع الأمني والاستقرار في مصر فضلا عن المنطقة بأسرها من خلال الكثير من المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين القوي الإقليمية المعتدلة وتيسير تسوية الخلافات المعقدة وطويلة الأمد.

أ ش أ