مصرع عجوز فى حادث تصادم بطريق كوم حمادة البريجات بالبحيرة

لقيت قبل قليل عجوز مصرعها جراء وقوع حادث تصادم بطريق كوم حمادة – البريجات (فردى) أمام مفارق أم سعاد دائرة مركز شرطة كوم حمادة تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم م ن ر 2145 "أتوبيس خاص" قيادة محمد شبل الزناتى أبو عرب "سائق سيارة أجرة "ميكروباص" فر قائدها هاربا بها عقب الحادث.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار وبمكان الحادث فوجئ قائدها بتوقف السيارة الثانية أمامه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن إصابة "أخوات عبدالجليل محمد عمر" 66 سنة، ربة منزل" من مستقلى السيارة الثانية، باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وتم نقلها لمستشفى منوف العام وتوفيت عقب وصولها وتحرر المحضر 20196/2015 جنح المركز.