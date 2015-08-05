"المجتمعات العمرانية" تطرح 18 مناقصة لتنفيذ عمارات سكنية فى 8 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 18 مناقصة فى 8 مدن جديدة، لتنفيذ عمارات سكنية وطرق ووحدات صحية وحضانات ومراكز شباب، وخطوط مياه، فى إطار تنمية هذه المدن، إضافة إلى طرح كشك للخدمات الترفيهية بمنطقة الشاطئ بالمزاد العلنى في مدينة دمياط الجديدة، فضلا عن إجراء القرعة العلنية الخاصة بأراضي مدينة برج العرب الجديدة.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم طرح الأعمال المتبقية من مشروع طرق المرحلة الثانية ابنى بيتك (3،2،1) بالمدينة فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم طرح منفذين جاهزين، وكشكا للخدمات الترفيهية بمنطقة الشاطئ بنظام مقابل الانتفاع، لمدة موسمين صيفيين، من تاريخ جلسة المزاد وحتى نهاية سبتمبر 2016 وذلك بالمزاد العلنى.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لإنشاء مبنى وحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء حضانة الطفل بالمنطقة نفسها، فضلا عن مشروع إنشاء حضانة الطفل بالمجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال أيضا، وطرح أعمال استبدال حنفيات الحريق القائمة بالحى الأول والمنطقة الصناعية بحنفيات جديدة طبقا لإشتراطات الدفاع المدنى.

وأكد المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم طرح (3) مناقصات عامة، لتنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ الخط الإضافى (الازدواج) الناقل للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة المياه السطحية، شاملا إنشاء غرف المحابس والمحابس والقطع الخاصة داخل غرف المحابس من الزهر المرن وكذلك توريد قطع الغيار اللازمة، وأعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق الواصل بين طريق برك الأكسدة وطريق البريجات بطول 6.5 كيلومترا، وعملية تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الثامنة عشر (منطقة إسكان ابنى بيتك).

وأوضح المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال استكمال تنسيق موقع عمارات الإسكان الاجتماعى (أرصفة وبردورات الطرق) بالمدينة، وأعمال إستكمال شبكة كهرباء الحى السكنى الخامس.

وذكر المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح مناقصتين لأعمال تطوير وزراعة مسطحات الحى الأول والثانى، وجزر المنطقة الصناعية غرب المدينة، وعملية شبكة كهرباء إسكان اجتماعى أراضى (الحى السادس).

وأضاف المهندس أحمد عرفة، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم طرح 4 مناقصات عامة، لتنفيذ أعمال تنفيذ مركز شباب بالمدينة بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة، ومشروعات مبانى الخدمات بمنطقة 67 عمارة إسكان إجتماعى بالمنطقة (3) أعلى مصنع الفلنكات كالآتى: سوقان تجاريان نموذج مصغر بعدد (3) محال لكل سوق لخدمة (30) و(37) عمارة، بجانب طرح تنفيذ حضانتين لخدمة 30 و37 عمارة نموذج البندق.

ولفت المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 3 مناقصات عامة، لاستكمال عملية تنفيذ (5) عمارات بعدد (120) وحدة سكنية، وتنفيذ أعمال الحديقة العامة أمام الإسكان (الحر – القومى – المستقبل)، بجانب الأعمال الاستشارية لتصميم شبكات الرى للغابة الشجرية بمساحة 120 فدانا وكذلك 150 فدانا بالمدينة بين المكاتب والمراكز الاستشارية.