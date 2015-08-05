محافظة جنوب سيناء تجهز احتفالا كبيرا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

أعطى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أوامره لكل قيادات المحافظة بالتواجد كل فى موقعه للإشراف على الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديد ليخرج هذا الاحتفال بما يليق بهذا الإنجاز العظيم للدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه للمجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة اليوم بطور سيناء، بحضور سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات، وشمل الاجتماع عدة توجيهات وقرارات منها انشاء ( مدرسة ووحدة صحية وملعب ووحدة صحية ومحلات تجارية وقسم شرطة فى كل حى سكنى جديد، وأعلن قرار رئيس الوزراء بإغلاق كل مراكز الدروس الخصوصية خاصة مع إنشاء قناة تعليمية جديدة مع السماح بوجود مجموعات تقوية بأجر رمزى، كما أعلن عن شكر رئيس الوزراء لكل القيادات الأمنية وتكريم مدير الأمن السابق للاستقرار الأمنى التى شهدته المحافظة فى الآونة الأخيرة.

كما أعلن عن موافقة وزير التعليم على تعيين 100 حارس أمن بالمدارس، ولتفعيل دور التأمين الصحى، وطالب بضرورة وجود وحدات حسابية، وجارٍ عرض الأمر على الوزير، وتأييدا لهيبة الدولة أمر بغلق كل الإنشاءات المخالفة للاشتراطات وتعليمات وضوابط الحماية المدنية والقضاء على التعديات على خط مياه النفق المتجه للمحافظة وإيقاف أى مركب أو لنش ليس لدية رخصة، وكذا مخاطبة الجهاز الوطنى للاتصالات لمخاطبة شركات المحمول الثلاث لتحسين خدماتها والإعلان على أن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية عام 2017.

كما أعلن عن حضور لجنة من وزارة الصحة لمتابعة مرضى فيروس سى والعمل على صرف دواء السوفالدى من محافظة جنوب سيناء فى القريب العاجل إن شاء الله، وأعلن عن إنشاء مستشفى مركزى نموذجى بكل محافظة بناء على توجيهات رئيس الوزراء.