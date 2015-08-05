أسباب الإصابة بالقولون أثناء الحمل

الإصابة بالأمراض المعوية كانتفاخ القولون، يعد من الأعراض الشائعة فى فترة الحمل، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بهذا العرض.

يؤكد الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة أن هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة، والتى تتبعها بعض النساء فى فترة الحمل وتؤدى لإصابتهن بمشاكل وانتفاخ القولون.

ومن أهم تلك العادات تبعا لرأى يواقيم هى تناول أنواع محددة من الطعام، والتى ترتفع حساسية القولون تجاهها بشكل خاص أثناء الحمل.

وأهمها البقوليات والتى ترفع من فرص تعرض المرأة لانتفاخ القولون فى فترة الحمل ويؤدى تناول الفول والفاصوليا البيضاء والبسلة وبعض أنواع الخضروات الورقية، بكثرة إلى التعرض لانتفاخ القولون وهو الأمر الذى يجب تجنبه فى فترة الحمل فانتفاخ القولون يمثل ضغطًا زائدًا على الرحم.

يضيف جورج أن تناول الطعام وخاصة اللحوم غير الكاملة النضج يعرض المرأة أيضا لمشاكل صحية عديدة، منها أمراض القولون والإصابة بالنزلات المعوية الحادة، والتى تفقدها قدرا كبيرا من سوائل الجسم وتعرضها لمضاعفات خطيرة.

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