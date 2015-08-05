الداخلية تضبط 527 طفلا يستخدمون فى التسول

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملات أمنية على مدار شهر فى إطار جهود الإدارة لتحجيم فرص تعرض الأطفال للخطر والإفساد، وضبط مفسديهم ومستغليهم فى كافة أنواع الجرائم .إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط (66) قضية. و11 قضية فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية و91 قضية جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص.
ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 527 طفلا يستخدمون فى جرائم التسول، و26 قضية تشغيل أطفال، و305 قضايا استغلال الأطفال الأحداث.
كما تم ضبط (66) قضية. و11 قضية فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية و91 قضية جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص.
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