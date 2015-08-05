ضبط مزرعة بانجو ومخزن مواد مخدرة بجنوب سيناء

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم الأربعاء، من ضبط مزرعة بانجو ومخزن مخصص للمواد المخدرة،>و كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد خريصة مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بقيام بعض تجار المخدرات بزراعة مساحة من مخدر البانجو بإحدى المناطق الجبلية بوادى دهيسة برأس سدر.

وعلى الفور كلف مدير الأمن ضباط المباحث الجنائية بإعداد حملة بمشاركة القوات الخاصة والأمن المركزى للقضاء على مزرعة البانجو .

وكانت معلومات وردت للواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام بعض من البدو بزراعة نبات البانجو المخدر وتخزين كمية كبيرة لذات المخدر ببعض المخازن داخل المنطقة الجبلية بأحد الأودية بوادى دهيسة بمنطقة عين سدر دائرة قسم شرطة رأس سدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية تحت إشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى

>ضمت ضباط من (إدارة البحث الجنائى – وحدة مباحث قسم شرطة أبورديس -وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر – قوات الأمن – الأمن المركزى) ىبالاشتراك مع الأمن العام لاستهداف تلك المنطقة.

والتى أسفرت عن ضبط مزرعة لنبات البانجو بإجمالى مساحة (2.5)فدان وضبط مخزن يحتوى على (طن) لنبات البانجو المخدر، تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة لتتولى التحقيق.



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