نائب أمير حائل يدشن عنابر «البيت العائلي» في السجون

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل، أن ما شهدناه في سجون منطقة حائل يدعو للمفخرة وهذا النموذج الذي تقدمه المملكة في جميع السجون يجعلنا في اعتزاز فهذا مثل كبير لما تحفظه المملكة لكرامة المواطن سواء كان نزيل أو من عامة الناس.

وقال نائب أمير المنطقة، خلال حديث أمس، إثر تدشين «عنابر البيت العائلي»، إن ما نجده في مثل هذا الموقع الفندقي يستطيع أن يتمتع النزيل فيه ويستمتع النزيل وما شهدناه من مواقع لا طفالهم في داخل البيت العائلي بإدارة سجون منطقة حائل ولذويهم.

وأضاف أن مركز التعليم عن بعد داخل إدارة سجن منطقة حائل التي تشرف عليه المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المهني، أتاح فرصة لنزيل الراغب لتواصل في إكمال دراسته الجامعية مع الجامعات كل هذه الأمور تسعى لانخراط هذا النزيل في المجتمع ولا يكون منقطع لفترة معينة فالأمل كل الأمل من النزلاء أن يستفيدوا من هذه المنظومة التي سعت لها الدولة وهذه النظرة التي استطعنا بها أن نقفز قفزات في هذا العلم.

وكان نائب أمير المنطقة، دشن مبنى «البيت العائلي» في سجون حائل الذي نفذ بمواصفات فندقية عالية تحت إشراف الشؤون الهندسية بإدارة سجون المنطقة في إطار ما تقدمه من برامج إصلاحية تعنى بالنزلاء ذات قيمة وأبعاد وانعكاسات إيجابية تسهم بشكل مباشر في تقويم سلوكهم إصلاحية لنزلاء.

فيما قال مدير سجون حائل اللواء عبد الرحمن الحازمي، إن «السجون» تسعى باستمرار لتوفير عوامل الاستقرار للسجين وأسرته عبر برامج جديدة تقوم على مساعدة السجين في تعديل سلوكه وتصحيح خطئه وتجعل سجنه مراجعة لما قام به.