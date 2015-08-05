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محلية انتخابات الجوف تبدأ تركيب 600 لوحة إعلانية

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محلية انتخابات الجوف تبدأ تركيب 600 لوحة إعلانية محلية انتخابات الجوف تبدأ تركيب 600 لوحة إعلانية

    بدأت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الجوف وضمن خطتها الإعلامية تركيب 600 لوحة إعلانية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة وعلى الطرق الرئيسية والميادين العامة وعلى الجسور.

وقال أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية م. عجب بن عبدالله القحطاني إن اللجنة شرعت بتركيب اللوحات الإعلانية بمختلف المقاسات وعلى مناحٍ متفرقة من مدينة سكاكا ومحافظتي القريات ودومة الجندل إضافة لطبرجل والناصفة والعيساوية والحديثة وصوير وزلوم، مفيداً أن اللوحات الاعلانية اشتملت على رسائل موجهة للناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات، إضافة لرسائل توعوية عما تمثله المجالس البلدية من رسم سياسات وخطط لمشروعات الأمانات على مستوى مجالس المملكة.

وأضاف القحطاني، أن اللوحات اشتملت على نشر الخطط الزمنية لعملية سير الانتخابات، منوهاً على ضرورة الإعداد للناخبين والمرشحين للانتخابات وداعياً للمشاركة الفاعلة من أبناء المنطقة في ترشيح ذوي الكفاءة في الانتخابات، كما أشار في حديثه لضرورة أن يحمل المرشح والناخب والمرشحة والناخبة هوية وطنية وهو الشرط الذي عدّه رئيسياً في عملية الترشح أو الاقتراع لكلا الجنسين.

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