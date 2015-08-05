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مسئول أمريكى: أوباما سيذكر بغزو العراق والحرب الباردة للدفاع عن اتفاق إيران

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مسئول أمريكى: أوباما سيذكر بغزو العراق والحرب الباردة للدفاع عن اتفاق إيران مسئول أمريكى: أوباما سيذكر بغزو العراق والحرب الباردة للدفاع عن اتفاق إيران
أعلن مسئول اميركى ان الرئيس باراك أوباما سيلقى خطابا اليوم الأربعاء يعتبر فيه المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى اهم قرار دبلوماسى اتخذته الولايات المتحدة منذ غزو العراق، وذلك فى محاولة منه للدفاع عن الاتفاق الذى ابرم مع طهران.

وقال المسئول فى البيت الابيض طالبا عدم ذكر اسمه ان أوباما سيقول فى خطابه امام الجامعة الاميركية فى واشنطن ان النقاش الجارى فى الكونجرس حول الاتفاق الذى ابرمته ايران مع الدول الست الكبرى فى فيينا فى 14 يوليو هو "اهم" نقاش يجريه المشرعون الاميركيون منذ صوتوا فى 2002 لصالح قرار سلفه جورج دبليو بوش غزو العراق.

وسبق لأوباما وان قال مرارا ان ذلك التصويت كان خطأ فادحا جر الولايات المتحدة الى حرب دموية وعبثية استمرت ثمانى سنوات.

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