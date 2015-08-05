مسئول أمريكى: أوباما سيذكر بغزو العراق والحرب الباردة للدفاع عن اتفاق إيران

أعلن مسئول اميركى ان الرئيس باراك أوباما سيلقى خطابا اليوم الأربعاء يعتبر فيه المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى اهم قرار دبلوماسى اتخذته الولايات المتحدة منذ غزو العراق، وذلك فى محاولة منه للدفاع عن الاتفاق الذى ابرم مع طهران.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المسئول فى البيت الابيض طالبا عدم ذكر اسمه ان أوباما سيقول فى خطابه امام الجامعة الاميركية فى واشنطن ان النقاش الجارى فى الكونجرس حول الاتفاق الذى ابرمته ايران مع الدول الست الكبرى فى فيينا فى 14 يوليو هو "اهم" نقاش يجريه المشرعون الاميركيون منذ صوتوا فى 2002 لصالح قرار سلفه جورج دبليو بوش غزو العراق.
وسبق لأوباما وان قال مرارا ان ذلك التصويت كان خطأ فادحا جر الولايات المتحدة الى حرب دموية وعبثية استمرت ثمانى سنوات.