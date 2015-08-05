المقاومة الشعبية اليمنية تعلن بدء معركة تحرير تعز جنوب غربى البلاد

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بدء معركة تحرير المحافظة من أيدى ميليشيات الحوثيين وصالح .

ووجهت المقاومة الشعبية انذارا للميليشيات بالانسحاب من المحافظة وترك اسلحتهم، موضحة أنها أمرت النقاط الأمنية بعدم اعتراض عناصر الميليشيات إذا خرجوا بدون أسلحتهم، وتنتهى المهلة التى حددتها المقاومة فى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت اليمن .

وقد قامت طائرات دول التحالف العربى بقصف عدة مواقع للميليشيات فى تعز منذ فجر اليوم واستهدفت قمة جبل صبر من جهة الشرق وأحد المبانى التى تتمركز فيها عناصر الميليشيات .

وأكدت مصادر فى المقاومة الشعبية أن قوات عسكرية ضخمة مؤيدة للشرعية تجاوزت منطقة العند فى محافظة لحج جنوب شرق تعز فى طريقها إلى تعز.

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