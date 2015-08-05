أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 23 فى انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقى بعقوبة العراقية

Google+ Print
مقتل وإصابة 23 فى انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقى بعقوبة العراقية مقتل وإصابة 23 فى انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقى بعقوبة العراقية
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 17 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية فى جنوب شرقى بعقوبة مركز محافظة ديالى 57كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت مصادر الشرطة وكالة الأنباء الألمانية أن "سيارة مركونة انفجرت الليلة الماضية فى سوق شعبية فى قضاء بلدروز جنوب شرقى بعقوبة أوقع 6 قتلى من المدنيين وجرح 17 آخرين بينهم نساء وأطفال وإلحاق أضرار بعدد من المحال التجارية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365