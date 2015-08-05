مقتل وإصابة 23 فى انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقى بعقوبة العراقية

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 17 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية فى جنوب شرقى بعقوبة مركز محافظة ديالى 57كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت مصادر الشرطة وكالة الأنباء الألمانية أن "سيارة مركونة انفجرت الليلة الماضية فى سوق شعبية فى قضاء بلدروز جنوب شرقى بعقوبة أوقع 6 قتلى من المدنيين وجرح 17 آخرين بينهم نساء وأطفال وإلحاق أضرار بعدد من المحال التجارية".

>