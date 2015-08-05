إدخال بضائع ومواد بناء لقطاع غزة عبر "كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 550 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرقى القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أن من ضمن الشاحنات 150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، إضافة إلى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلى يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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