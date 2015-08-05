أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أضرار ترك الأظافر مبللة لفترات طويلة دون تجفيف

Google+ Print
تعرفى على أضرار ترك الأظافر مبللة لفترات طويلة دون تجفيف تعرفى على أضرار ترك الأظافر مبللة لفترات طويلة دون تجفيف
غسيل وتنظيف الأظافر أحد أهم العادات الصحية التى ينصح بها الأطباء، إلا أن البعض يسرف فى هذه العادة، ويعرض صحة أظافره للخطر.

الدكتورة مروة سعد، أخصائية أمراض الجلدية والتناسلية، أكدت أن تنظيف الأظافر وغسيلها كل فترة وخاصة خلال اليوم أحد أهم الخطوات الصحية التى تحافظ على صحة الأظافر وقوتها، إلا أن الإسراف فى تنظيفها وتركها مبللة بالماء أمر فى غاية الخطورة.

أضرار ترك الأظافر مبللة دون تجفيف

وتوضح أخصائية الجلدية مجموعة من المخاطر للإسراف فى غسيل اليدين والأظافر، وتركها مبللة لفترات طويلة دون تجفيف:

- بلل الأظافر لفترات طويلة يعرضها للضعف الشديد والليونة وهو ما يجعلها غير قوية ولا صلبة

- بلل الأظافر وعدم تجفيفها، يعرضها للإصابة بالتكسر من الأجناب وهى من الشكوى الشائعة والمتكررة للكثير من الفتيات.

- إهمال تجفيف الأظافر يساعد على ظهور القشور والزوائد الجلدية حول الظفر، مما يسىء إلى مظهره ويضعف جذوره.

- تتراكم الفطريات والبكتيريا كلما كان الظفر رطبا، لذا لابد من تنظيفه جيدا وتجفيفه على الفور.

- الإسراف فى بلل الأظافر وغسيل اليدين يعرض الظفر للتقشر، وإصابة حوافه بالتعرجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365