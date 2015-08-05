اليوم.. محاكمة 5 متهمين فى حرق كنترول جامعة الأزهر

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 5 متهمين، بحرق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر.

تُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال سماع شهود الإثبات.

وقد أحالت محكمة جنايات القاهرة المتهمين فى نوفمبر الماضى إلى القضاء العسكرى، فقضى بعدم الاختصاص وأعاد القضية إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدى لكنترول كلية الهندسة وإحراقه مطلع يناير الماضى.