حشرة الفراش سبب تهيج الصدر.. والحل تهوية المنزل وتنظيف محتوياته

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس يلجأ البعض إلى الجلوس فى الأماكن المكيفة، وذلك للحد من الشعور بالحرارة، ويعانى المرضى بحساسية الصدر من تغيرات الطقس.

وهنا يجب أن تتعرف على أهم أسباب إثارة حساسية الصدر أثناء تغيرات الطقس.

وحول هذا يشير الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال فى جامعة عين شمس، إلى أن التعرض للهواء البارد لفترات طويلة يتسبب فى ضعف الجهاز المناعى للجسم، خاصة الجزء العلوى، وذلك بسبب انقباض الشعيرات الدموية فيقل الدم بها وأعداد الخلايا المناعية.

ويضيف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجلوس لفترات طويلة فى التكييف يسبب انتعاش حشرة الفراش والتى تعد من أهم أسباب الإصابة بالحساسية فى مصر.

ويضيف د. بدران، أن هذه الحشرة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، وتقوم بإفراز 20 قطعة من الفضلات التى تتسبب فى الإصابة بالحساسية خلال نموها.

ويشير د. مجدى، إلى أن هذه الحشرة تنمو فى الأماكن الرطبة، خاصة فى غرف النوم وورق الحائط والسجاد والموكيت ولعب الأطفال المصنوعة من الفرو.

ويؤكد مجدى، أن الرطوبة تنعش هذه الحشرة ويوجد أكثر من 18% من الأطفال المصابين بالحساسية التى يصعب علاجها.

وأخيرا ينصح بضرورة التهوية الجيدة للمنزل والاهتمام بتنظيف محتوياته، وتجنب تراكم الأتربة عليها.