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بتحسى بصداع قبل الدورة الشهرية بيومين.. اعرفى أهم الأسباب

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بتحسى بصداع قبل الدورة الشهرية بيومين.. اعرفى أهم الأسباب بتحسى بصداع قبل الدورة الشهرية بيومين.. اعرفى أهم الأسباب
كثير من السيدات تعانين من الشعور بالصداع، نتيجة أسباب وعوامل عديدة، حيث تزيد نسبة إصابة النساء بالصداع أكثر من الرجال، بسبب الصداع الهرمونى.

حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن كثيرا من النساء يشتكى من الإصابة بالصداع وارتباط حدوثه بتوقيت معين يجعله "صداع هرمونى"، وهو ناتج عن حدوث تغيرات بمستوى هرمونات جسم المرأة خاصة عند انخفاضها.

ويستكمل د. عمرو، قائلا "تكثر الإصابة بالصداع قبل نزول الدورة الشهرية بحوالى يومين، نظرا لانخفاض مستوى هرمون الأنوثة، كذلك عند السيدات اللاتى تتناولن حبوب منع الحمل المركبة خاصة بالأسبوع اللاتى تمتنعن فيه عن تناولها للأقراص لنزول الدورة الشهرية".

ويتابع د. عمرو، قائلا "يجب على النساء تسجيل توقيت حدوث الصداع على مدار ثلاثة شهور بهدف ملاحظته".

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