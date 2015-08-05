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اليوم.. مناقشة شهود الإثبات فى قضية استاد الدفاع الجوى

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اليوم.. مناقشة شهود الإثبات فى قضية استاد الدفاع الجوى اليوم.. مناقشة شهود الإثبات فى قضية استاد الدفاع الجوى
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات.

وأمر النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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