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محافظ الجيزة يعتمد حركة مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة

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محافظ الجيزة يعتمد حركة مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة محافظ الجيزة يعتمد حركة مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة
اعتمد الدكتور خالد العادلى محافظ الجيزة حركة مديرين الإدارات التعليمية، بعد أن تم عرضها من قبل الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور عادل عبد المنعم وكيل المديرية وذلك قبل بدء العام الدراسى تمهيدا للقيام بأعمال الصيانة بالمدارس، كما طالبت كشك من مديرى الإدارات بذل الجهد لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.

وشملت الحركة تكليف سيد فرج مديرا لإدارة العجوزة وصلاح طه لإدارة الدقى ومحمد عبد الودود لشمال الجيزة وعادل عثمان لإدارة الهرم وراندى المحمد لإدارة جنوب الجيزة، وحمدى السيد للوراق وبكساوى مصطفى لإدارة العمرانية وأحمد مبارك مديرا لإدارة العياط.

وتضمنت أيضا تكليف يوسف رياض لإدارة الواحات البحرية وخالد عبد المنعم لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ومحمد زينهم لإدارة الشيخ زايد وإبراهيم البلاصى مديرا لإدارة أبو النمرس التعليمية وطارق عطية مديرا لإدارة البدرشين، ومحمد حندوسه مدير لإدارة القناطر وصلاح شعبان مدير لإدارة أوسيم وعلى زيد للصف وكمال عرابى لإدارة بولاق الدكرور، كما تم الإبقاء على محمد عقرب مدير إدارة كرداسة فى منصبه.
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