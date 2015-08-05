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ارتفاع ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بنى سويف إلى 6 وفيات وإصابة 34

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ارتفاع ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بنى سويف إلى 6 وفيات وإصابة 34 ارتفاع ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بنى سويف إلى 6 وفيات وإصابة 34
ارتفعت أعداد الوفيات إلى 6 حالات وإصابة 34 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس سياحى قادم من محافظة المنيا، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بالقرب من من نفق سنور بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف بالطريق الصحراوى الشرقى "طريق الجيش".

استقبلت مستشفيات بنى سويف العام وبنى سويف الجامعى وبنى مزار المركزى 34 مصابا و6 جثث نقلتهم سيارات إسعاف محافظتى بنى سويف والمنيا.

كان اللواء رضا طبلية مدير من بنى سويف، تلقى بلاغا بانقلاب أتوبيس ركاب رقم 150931 بالقرب من نفق سنور جنوب محافظة بنى سويف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفيت بنى سويف والمنيا.


>- مصرع 2 وإصابة 31 فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بـ"صحراوى بنى سويف"

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