"الإسكان" تطرح تنفيذ ٦٢٠ وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة على شركات المقاولات

أعلن المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، طرح عدد ٦٢٠ وحدة سكنية على شركات المقاولات لتنفيذها، وذلك بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مساحة هذه الوحدات تتراوح بين ١١٢ و١٢٠ مترا مربعا، ومن المقرر تنفيذها خلال عام وذلك لطرحها للمواطنين للحجز العام المقبل.

وأشار إلى أن هذه الوحدات تأتى ضمن مشروع المستقبل الذى ينفذه قطاع التشييد بالتعاون مع قطاع الإسكان بالوزارة وذلك لمتوسطى الدخل.

وكان المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، أكد أنه سيتم طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى على شركات المقاولات لتنفيذها نهاية الشهر الجارى، مضيفا أن السبب فى عدم طرح المرحلة الثالثة للمشروع حتى الآن هى عدم توافر التمويل اللازم لها، وأن القطاع ينتظر ضخ مبالغ مالية للمشروع حتى يتسنى له طرح المرحلة.

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