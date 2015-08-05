الجبهة المصرية: جاهزون بـ4 قوائم حال فشل مفاوضاتنا مع "فى حب مصر"

كشف محمود موسى، النائب الأول لرئيس حزب الغد وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، عن أن الجبهة مستعدة بأربع قوائم لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الائتلاف حسم ترشيحات هذه القوائم، إلا أنه ينتظر آخر تطورات المشاورات مع الأطراف الأخرى.

وأضاف موسى لـ"اليوم السابع" أن الجبهة المصرية تمد يدها خلال الفترة الحالية لجميع الأطراف بمن فيهم قائمة "فى حب مصر" تلبية لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدشين قائمة وطنية، حتى يعلم الرأى العام من يلبى دعوة الرئيس، مستدركا: "لكننا جاهزون بقوائمنا الأربعة ومستعدون لخوض الانتخابات بهم حال فشل المفاوضات الحالية".

فيما قال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر، إن رؤساء أحزاب الجبهة المصرية هم المفوضين من قبل أحزاب الجبهة للتشاور مع قائمة فى حب مصر، لافتا إلى أن الهدف فى النهاية هو تشكيل قوائم اربعة موحدة تضم العناصر الأفضل القادرة على العطاء داخل البرلمان المقبل.

وأضاف راضى لـ"اليوم السابع" أن التحديات التى تواجه مصر تفرض على جميع الأحزاب الوفاق على شكل قائمة موحدة تخوض الانتخابات القادمة من أجل التغلب على الصعاب، لافتا إلى أن أحزاب الجبهة المصرية تسعى فى الوقت الراهن للانتهاء من الأسماء المرشحة على المقاعد الفردية خلال الاجتماعات القادمة، والمقرر لها الأحد والاثنين المقبلين.

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