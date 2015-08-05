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الأمن التونسى يلقى القبض على خليتين إرهابيتين بالكاف والقيروان

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الأمن التونسى يلقى القبض على خليتين إرهابيتين بالكاف والقيروان الأمن التونسى يلقى القبض على خليتين إرهابيتين بالكاف والقيروان
نجحت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على خليتين إرهابيتين بالكاف و القيروان، فى إطار العمل على كشف الخلايا والشبكات التكفيرية بالبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها أمس، أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب تمكنت من القبض على 6 عناصر بجهة الدهمانى بالكاف مرتبطة بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال، كانوا بصدد التخطيط لاستهداف منشآت أمنية حساسة بالكاف وتونس العاصمة.

وستتم إحالة جميع المتهمون إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 بعد استكمال التحقيق معهم.

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