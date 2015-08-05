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نائب الرئيس اليمنى: ملاحقة الأموال التى نهبها صالح والمليشيات الحوثية

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نائب الرئيس اليمنى: ملاحقة الأموال التى نهبها صالح والمليشيات الحوثية نائب الرئيس اليمنى: ملاحقة الأموال التى نهبها صالح والمليشيات الحوثية
أكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمنى، رئيس الوزراء أن الصفة السياسية لصالح قد انتهت، وأن اليمن تتابع وفق أرقام الأمم المتحدة ملاحقة الأموال التى نهبها فى فترة حكمه، والتى تتراوح بين 32 إلى 60 مليار دولار.

وأضاف بحاح أثناء حديثه لقناة سكاى نيوز عربية فى حوار خاص، أن الميليشيات الحوثية كلها جهات متطرفة لا تقل صفة عن القاعدة أو داعش وأن العلاقة بين المتمردين الحوثيين وميليشيات على صالح "علاقة شيطانية وليست علاقة سياسية.
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