الزمالك يقرر بقاء الشناوي في مصر.. ويرسل زادة إلى الكونجو ' لجس نبض السحر '

قرر الزمالك بقاء أحمد الشناوي حارس الفريق في مصر وعدم السفر مع الفرسان إلى الكونجو لمواجهة ليوبار في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وجاء قرار الزمالك بحسب ما أعلنه رئيس النادي مرتضى منصور حتى لا يتعرض اللاعب لمشكلات مع جماهير ليوبار أو أحد أفراد أسرة اللاعب الذي أصيب خلال لقاء الفريقين في القاهرة.

رودي نداي لاعب ليوبار ذهب إلى المستشفى بإصابة خطيرة تعرض لها خلال مباراة الزمالك وفريقه في مصر.

الزمالك يخشى على الشناوي من تعرض اللاعب لمضايقات كون الإصابة حدثت بعد اصطدام نداي به.

ولذلك صرح منصور مازحا "لن يسافر الشناوي حتى لا يضايق أسرة اللاعب المصاب. سنرسل هاني زادة مبكرا حتى لو هناك سحر أو ما شابه يصيبه هو ولا يصيب أحد لاعبي الزمالك".

ويحل الزمالك ضيفا على فريق "الفهود" يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية ويأمل مواصلة انتصاراته بالمسابقة التي يتزعم ترتيب المجموعة الثانية بها برصيد 9 نقاط.

وطلب الزمالك من إسماعيل يوسف مدير الكرة تأخير سفره حتى يحسم ملف القيد الإفريقي والصفقات المحلية.