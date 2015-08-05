اليوم.. مسيرة بجامعة كفر الشيخ لدعم المستشفى الجامعى

ينظم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مسيرة لدعم المستشفى الجامعى فى مبادرة إنسانية منهم.

وقال الدكتور حسن يونس القائم بأعمال عميد الكلية إن الزيارة تأتى لدعم الجامعة معنويا وماديا وسيشارك فى هذه المسيرة جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، لتكون رسالة قوية وهادفة لاستكمال هذا الصرح الذى تحقق على أرض الواقع، الذى ننتظر افتتاحه قريبا ليكون ضمن الإنجازات العملاقة التى تحققت فى عهد رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور حسين سرور رئيس قسم الهندسة الزراعية وعضو اللجنة العلمية الدائمة للأراضى والهندسة الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، يجب على كل التخصصات الجامعية أن تتكاتف جنبا إلى جنب لاستكمال تجهيزات الصرح الطبى العملاق، الذى ولد فى ظل قيادة ابن الجامعة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة.