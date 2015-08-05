"مستقبل وطن بالسويس" يدعو لاحتفالية بمناسبة افتتاح القناة الجديدة

دعا حزب مستقبل وطن أمانة السويس أهالى السويس بالاحتفال مساء اليوم الأربعاء بميدان الأربعين بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه دعا محمد عبد الخالق، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالسويس، أهالى السويس إلى الاحتفال بهذا الحدث العالمى، والذى سيقوم بإعادة الأمل والبسمة من جديد إلى وجوه الشعب المصرى والذى عانى العديد الأزمات فى الأعوام الماضية.

وأضاف "عبد الخالق" فى تصريحات خاصة، بأنه سيتم توزيع أعلام مصر والسويس وشعارات قناة السويس الجديدة على المواطنين، بالإضافة إلى تشغيل أغانى وطنية أثناء الاحتفالية بميدان الأربعين رمز الصمود والكفاح بالنسبة لجميع أهالى السويس منذ نصر 73 إلى ثورة 30 يونيو.