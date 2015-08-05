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المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية تنظم نشاطا للتوعية البيئية للنشء

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المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية تنظم نشاطا للتوعية البيئية للنشء المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية تنظم نشاطا للتوعية البيئية للنشء
تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية، نشاط الحقائب التربوية "السجادة الطائرة فى اكتشاف البحر الأحمر" والذى يستهدف النشء من سن 11 إلى 15 سنة.

ويعد مشروع الحقائب التربوية وسيلة للتوعية البيئية والتعريف بتاريخ ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وسيتناول هذا النشاط مجموعة من الموضوعات التى تهدف إلى التعريف بتاريخ قناة السويس الحافل بالإنجازات.

كذلك سيتم تعريف الشباب بالطرق الملاحية التجارية فى العصر القديم، والأسماك، والكائنات التى هاجرت من البحر الأحمر للبحر المتوسط وما ترتب على ذلك من تنوع بيولوجى، وأخيرا التوعية بمخاطر التلوث البيئى.

تقام ورشة العمل يوم غد الموافق 5 أغسطس 2015 وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا فى مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، قاعة الاجتماعات (E).

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