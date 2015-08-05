تجهيزات أسبوع شباب الجامعات يتصدر أجندة أعمال جامعة قناة السويس

تابع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس مع الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تطورات العمل، من أجل استقبال أسبوع شباب الجامعات العاشر والذى ستستقبله جامعة قناة السويس فى الفترة من 12 وحتى 17 سبتمبر.

وقال الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئول عن تنظيم أسبوع شباب الجامعات العاشر، أنه سيعقد اجتماعا دوريا بشكل يومى مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء اللجان المختلفة للوقوف على آخر التطورات استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات.

وأشار الدكتور طارق راشد إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بمقر الجامعة الجديد لرؤساء اللجان المختلفة ومنها اللجنة الإعلامية ولجنة الاستقبال ولجنة التسكين واللجنة الطبية ولجنة النشاط الرياضى ولجنة التكنولوجيا وإدخال البيانات واللجنة الفنية ولجنة المطبوعات ولجنة شباب تحيا مصر، والتى تضم كل الشباب المشاركين فى جميع اللجان والمنتمين إلى جامعة قناة السويس.

واستمع نائب رئيس الجامعة والمشرف على أسبوع الجامعات إلى رئيس كل لجنة وما توصل إليه من تجهيزات وما لديه من طلبات حتى يتم تنفيذها فى أقرب وقت.

وطالب الدكتور طارق راشد اللجان المتداخلة فى الأدوار بالتعاون والتكامل فيما بينها حتى تظهر الاحتفالية بالمظهر المشرف الذى يليق بجامعه قناة السويس.

ويعد أسبوع شباب الجامعات العاشر حدث تاريخى حيث يتزامن الحدث مع افتتاح قناة السويس الجديدة ويأتى بعد الافتتاح بقليل وهو ما سوف يعطى رواجا كبيرا وقفزة اجتماعية وثقافية وإعلامية ليس فقط فى جامعة قناة السويس بل وفى مدينة الإسماعيليه بأكملها.