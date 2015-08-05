مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بافتتاح قناة السويس وتعد علما طوله 100 متر

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية فى ساحة الحضارات "البلازا" وأمام المكتبة على الكورنيش، احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، غدا الخميس 6 أغسطس الساعة الحادية عشر صباحًا.

وقال الدكتور صلاح سليمان؛ مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، إن الاحتفالية يشارك فيها شباب المكتبة تعبيرًا عن فرحتهم بمشروع عملاق يزرع أمالاً وينير طريقًا ويؤكد قدرة المصريين على تحقيق أحلامهم فى غد أفضل.

وتشهد الاحتفالية عرض بعض الكلمات من الضيوف ومن الشباب حول المشروع وأهميته وانعكاساته الاقتصادية والوطنية والنفسية على مصر والمصريين، كما سيقدم بعض الشباب عروضا غنائية وشعرية خلال ذلك.

وسيتم أيضًا بسط علم مصر العملاق بطول مائة متر وعرض 9 أمتار على سلم المكتبة ثم يرفعه الشباب فى جولة على الكورنيش قبل العودة به مرة أخرى إلى المكتبة.