بالصور.. محافظة الإسكندرية تستعد لافتتاح نفق قناة السويس بعد التطوير

تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح تطوير وتجميل نفق قناة السويس، وذلك يوم السبت القادم عقب الانتهاء من احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة التى سوف تشهدها محافظة الإسكندرية وجميع محافظات مصر

وقالت المهندسة سعاد حلمى، رئيس حى وسط لليوم السابع إلى أن تطوير النفق، جاء تبرعا من إحدى الشركات الخاصة وسوف يقوم هانى المسيرة محافظ الإسكندرية بافتتاح النفق، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل.



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نفق قناة السويس أحد مداخل الإسكندرية



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اعمال تطوير النفق تتم على قدم وساق



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النفق بعد اعمال التطوير