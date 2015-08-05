القبض على صاحب مصنع شيكولاته فاسدة بأكتوبر

ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع للصناعات الغذائية لقيامه بصناعة مشروب الشيكولاته من خامات رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام "قصى.م" 18 سنة صاحب مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم ثانى أكتوبر تجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (مشروب الشيكولاته) من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وتعبئتها فى عبوات جديدة وطرحها بالبيع بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومعرضاً حياتهم والصحة العامة للخطر.

تم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان، وتم ضبط المتهم وضبط 1056 قطعة شيكولاته زنة الواحدة 200 جم و3 براميل معبأة شيكولاته" زنة الواحدة 30 كجم و120 جوالا معبأ "شيكولاته خام" زنة الواحدة 20 كجم و128 عبوة بداخل الواحدة 12 علبة سعة الواحدة 10 أكياس زنة الواحدة 15 جم "كابتشينو".

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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