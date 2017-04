السيدات أكثر عرضة للوفاة بالأزمات القلبية عن الرجال بخمس سنوات

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة ييل الأمريكية، أن السيدات أكثر عرضة للوفاة المبكرة بالأزمات القلبية عقب الإصابة بها مقارنة بالرجال، وغالباً ما يقل متوسط العمر الذى يتوفين خلاله جراء الإصابة بهذا المرض الخطير، والذى يعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، بمعدل 5 سنوات قبل الرجال.

وتأتى هذه النتائج فى الوقت الذى يعتقد فيه الأطباء، أن كلا الجنسين يمتلك فرصا متساوية للوفاة حال الإصابة بالأزمة القلبية، بينما أشارت النتائج الحالية أن السيدات يقل متوسط عمرهن عن المعدل الطبيعى بمقدار 10 سنوات، بينما يقل متوسط عمر الرجال بمقدار 5 سنوات فقط، وذلك حسب النتائج التى شملت 147 ألف شخص.

وأضاف الباحثون أن الاختلاف فى متوسط العمر بين الرجال والنساء عقب الإصابة بالأزمة القلبية قد يرجع إلى اختلاف الرعاية الطبية والاهتمام الذى يتلقاه كلا الجنسين.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American College of Cardiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر أغسطس الجارى.