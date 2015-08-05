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حملة بـ"مرور القاهرة" اليوم بميدان الكوربة بمصر الجديدة لرصد المخالفات

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حملة بـ"مرور القاهرة" اليوم بميدان الكوربة بمصر الجديدة لرصد المخالفات حملة بـ"مرور القاهرة" اليوم بميدان الكوربة بمصر الجديدة لرصد المخالفات
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة شن حملاتها المكبرة على ميدان الكوربة بمصر الجديدة لرصد المخالفات المرورية، وإزالة أى تعديات على الطرق تؤدى إلى وجود عوائق مرورية.

وتستهدف الحملة رفع المعوقات التى تواجه السيارات وضبط قائدى السيارات المخالفين والسير عكس الاتجاه، والكشف على السائقين تحت تأثير المواد المخدرة.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة ورفع الإشغالات من الشوارع وضبط السائقين المخالفين.

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مصر 365