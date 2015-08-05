تحرير 2325 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات معدنية بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات، عن تحرير 2325 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 460 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات، ومعاقبة المخالفين لقواعد وآداب المرور، بهدف إلزام المواطنين بالسير حسب تعليمات إدارات المرور، حرصًا على سلامتهم.