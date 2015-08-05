اليوم.. الحكم على 25 إخوانيا بسوهاج بتهمة الترويج لأفكار الجماعة

تصدر محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها على 25 إخوانيا فى اتهامهم بالترويج لأفكار الجماعة وتنظيم المسيرات.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة قسم جرجا، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة والترويج بالفعل والقول لأفكار الجماعة، كما حرضوا لحشد المواطنين لتنظيم المظاهرات وعرضوا وسائل النقل العامة للخطر واشتركوا فى التجمهر لأكثر من 5 أشخاص كما قاموا بتنظيم المسيرات.