الليلة الثانية من مهرجانات الأرز الدولية: مشوارٌ في التاريخ والتراث من لبنان الى العالم

بعد النجاح الباهر الذي حققه حفل افتتاح مهرجانات الأرز الدولية، تابع المهرجان تألقه في الليلة الثانية في الثاني من آب، فحضره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب البطريركي العام عن جبة-بشري المطران مارون العمار النواب: ستريدا جعجع، ايلي كيروز، شانت جنجنيان، قائمقام قضاء بشري ربى شفشق، رئيس بلدية بشري انطوان الخوري طوق رئيس بلدية قنات شليطا كرم، رئيس بلدية طورزا سيمون بطرس، رئيس بلدية بان جوزف خضير، رئيس بلدية برحليون روبير كرم، منسق القوات اللبنانية في منطقة بشري المهندس جوزف اسحاق، بالإضافة الى مخاتير قرى القضاء ومنسقي القوات اللبنانية في بلدات وقرى منطقة بشري، وحشد من الفاعليات الدينية والديبلوماسية والتربوية والنقابية ورؤساء الجمعيات الأهلية.

انطلق الحفل، الذي قدمته الاعلامية جويل فضول، مع "مشوار" مع الأب خليل رحمه وجوقة جامعة سيدة اللويزة والفنانة عبير نعمه. وبدأ "المشوار" بافتتاحية موسيقية من ألحان إياد كنعان، ثم أغنية بعنوان "قاديشا" من كلمات الأب الدكتور يوسف مونّس والحان الاب خليل رحمه والاب فادي طوق.

وأدت نعمه باقة من أجمل الأغاني الطربية القديمة مثل "اعطني الناي وغني" لجبران خليل جبران، "يا نسيم الريح" للحلاج، "على قدر أهل العزم" لأبي الطيب المتنبي، وتضمن "المشوار" أغنيتين باللغتين الفرنسية والانكليزية وهما: Do you hear the people sing و La maladie d’amour.

واللافت في هذا "المشوار" كان توجيه تحية الى كل من التراث الآرامي، السوري، الأرمني، الأذربيجاني والسرديني.

واختُتم "المشوار" بتحية للنابغة العالمي جبران خليل جبران بأغنيتين هما: "يا بني أمي" و"سمفونية جبران".