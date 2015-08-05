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من وراء حذف مسلسل "مريم" لهيفاء وهبي عن "اليوتيوب"؟

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من وراء حذف مسلسل "مريم" لهيفاء وهبي عن "اليوتيوب"؟ من وراء حذف مسلسل "مريم" لهيفاء وهبي عن "اليوتيوب"؟

الثلاثاء 04-08-2015 20:54

استغربت الفنانة هيفاء وهبي قيام جهة مجهولة بحذف مسلسلها الرمضاني "مريم" من على موقع "يوتيوب"، خصوصاً بعد أن حقق المسلسل نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 8 ملايين مشاهد، معتبرةً أن هذه ليست منافسة شريفة، وتساءلت هيفا عن الشخص المحتمل أن يكون وراء هذا الفعل.
 

وجاء في تغريدات هيفا التالي: "أين اختفى مسلسل "مريم"؟، من هو وراء حذفه عن اليوتيوب؟ ماذا عن الـ8 ملايين مشاهد، الآن فهمت: النجاح يأكل قلوبكم".
 

وأضافت: "هل يعقل أن يختفي مسلسل مريم كاملاً من اليوتيوب بأكثر من ٨ مليون مشاهدة؟" وأضافت قائلةً: "هذه ليست منافسة شريفة، النجاح مسلسل مريم أفضل مسلسل".
 

بدورهم، عبروا معجبو هيفاء عن استيائهم من هذا الفعل، مؤكدين أنهم لا يستطيعوا حذف المسلسل من أذهانهم حتى لو حذف من "اليوتيوب"، مشيرين إلى أن الغيرة هي سبب قيامهم بحذفه، مشددين على أن مسلسل "مريم" هو المسلسل الأنجح في رمضان ولاقى نسبة مشاهذة عالية.
 

يشار إلى أن هيفا سبق وتعرّضت لسرقة ثيابها المخصصة لأداء شخصية "مريم" من داخل الكارفان الخاص بملابسها.
 

يذكر أن مسلسل "مريم" للفنانة هيفاء وهبي عرض في الموسم الرمصاني الفائت، ولاقى نجاحاً باهراً.

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سيدتي