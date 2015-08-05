وردة وشادية تتكرمان في مهرجان "أم الدنيا"

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

تحت إشراف نادي النوايا الحسنة الدولي، أقيم مساء أمس مهرجان "أم الدنيا" في فندق "الماسة"، حيث تم تكريم عدد من نجوم الفن العربي الذين رحلوا وسبق وقدموا أغاني وطنية مثل وردة، حيث تسلمت ابنتها وداد درع تكريمية، كما تم تكريم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي حيث استلمت الدرع التكريمية زوجته الإعلامية نهلة كمال التي حضرت برفقة ابنتيها آية ونور.

وعن أغنيتها الوطنية "يا حبيبتي يا مصر" تكرّمت النجمة المعتزلة شادية، إذ تسلّم عنها الدرع التكريمية نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الذي هو أيضاً تكرّم عن بعض أغنياته الوطنية.

كما تكرّم كل من الفنانين غادة رجب، ومدحت صالح، ولطيفة، والموسيقار سليم سحاب، وياسمين الخيام، ونادية مصطفى، ولؤي وحرصوا جميعاً على رفع علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر".