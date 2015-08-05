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بسبب إليسا ...نوال الزغبي تحذر جمهورها

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بسبب إليسا ...نوال الزغبي تحذر جمهورها بسبب إليسا ...نوال الزغبي تحذر جمهورها

الثلاثاء 04-08-2015 22:53

تعرّضت الفنانة اليسا لإساءة من قبل جمهور الفنانة نوال الزغبي، الذي استهزأ من اليسا بعد قيام جمهورها بنشر صورة تجمعها بنوال الزغبي بغرض تهنئة الأخيرة على ألبومها الجديد "يا جدع".
وتوجّه جمهور نوال بكلمات غير لائقة لاليسا، حيث أشاروا إلى عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانة، ملمحين إلى أن اليسا كانت إحدى معجبات نوال وأصبحت اليوم تقف إلى جانبها كنجمة.

نوال بدورها، رفضت أن تتعرض اليسا لهجوم من قبل جمهورها المتابعها على حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، وهددت أن تحذف من حسابها أي شخص لا يلتزم الأدب، وقالت نوال إنها تعتبر الإساءة لأي فنان على حسابها هي بمثابة إساءة شخصية لها.

وجاء في تغريدة نوال: "أي إساءة لفنان على حسابي أعتبرها إساءة شخصية إلي فكيف إذا لحبيبتي اليسا!! بتمنى التزام الأدب وما تخلوني أضطر استعمل البلوك".

من جهتها، شكرت اليسا نوال على موقفها، وقالت لها باللغة الإنجليزية إن الناس ستتكلم كثيراً ولكنها ستبقى تتقدم إلى الأمام دائماً.

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سيدتي