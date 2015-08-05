بالفيديو: كريستيانو رونالدو يتسوّل في شوارع مدريد

ضمن أحد برامج الكاميرا الخفية تنكّر النجم البرتغالي Cristiano Ronaldo ونزل إلى أحد شوارع العاصمة الأسبانية مدريد.

واستعرض نجم فريق ريال مدريد مهاراته من أجل الحصول على مبلغ من المال من المارة.

ويظهر الفيديو ،في البداية، عدم اكتراث أي من المارة لأمر Cristiano رغم محاولاته المتكررة، كما أن أحداً لم يعطه المال، ولكن بعدما أزال القناع عن وجهه تجمهرت الناس من حوله غير مصدّقين.

وأهدى النجم Cristiano Ronaldo الكرة التي كان يستعملها لطفل صغير قبل أن يكشف عن هويته الحقيقية. إلا أنه لحظة إعلان النجم عن شخصيته بدت على الطفل حالة من الدهشة والذهول.