بالصور.. أهالى كفر الشيخ يستقبلون المحافظ بـ"الطبل" احتفالاً بافتتاح القناة

استقبل المئات من الأهالى الدكتورأسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، بالمزمار والطبل البلدى بميدان النصر وبالألعاب النارية احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، وجاب المحافظ الميدان والشوارع الجانبية حوله الخيول، وردد المئات الأغانى الوطنية المتعددة.

جاء ذلك خلال الاحتفال المحافظة بافتتاح قناة السويس، حيث وضع مجسم الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يلوح بيده على مركب به عجلات يجرها جرار والذى قام بتصميمه مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء أحمد الطرابلسى ونوابه و"الشعبيين" برئاسة أحمد زكى محمد وعدد من شباب الحملة قناة السويس.



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