المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة طريق دمياط الجديدة

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أكبر شركات المقاولات العاملة فى مجال الرصف بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق دمياط الجديدة – الميناء بطول 5 كيلو مترات .

وأشار المحافظ فى بيان له أمس إلى أن هذا الطريق الحيوى يحظى بعنايتنا منذ اليوم الأول، حيث تم إسناد الأعمال إلى كبرى الشركات ذات الخبرة العالية بمجال تأسيس الطرق السريعة لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبرى لأبناء المحافظة وسكان دمياط الجديدة وسيارات وشاحنات الميناء.

وطمأن المحافظ أبناء محافظة دمياط بأنه تم الانتهاء من أعمال الجسات وكشط وتمهيد الطريق ورمى الطبقة الأسفلتية فى بعض مراحل الطريق .