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انفجار محدث صوت شمال أسوان دون إصابات

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انفجار محدث صوت شمال أسوان دون إصابات انفجار محدث صوت شمال أسوان دون إصابات
شهدت مدينة دراو شمال أسوان خلال الساعات القليلة الماضية انفجار محدث صوت دون إصابات أو تلفيات.

وكان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا بالعثور على جسم غريب بصندوق قمامة بشارع المشرحة بمدينة دراو.

وانتقل قيادات المديرية والأمن الوطنى والبحث الجنائى والأمن العام وقسم المفرقعات بقوات الحماية المدنية وتم فرض كردون بموقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين انفجار (محدث صوت) وتمكن قسم المفرقعات من التعامل معه وتفجيره بمدفع المياه.

ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات أو تلفيات وتم تمشيط موقع الحادث وتعقيمه بمعرفة قسمى المفرقعات والأدلة الجنائية.

وتم تشكيل فريق بحث تنسيقا مع فرع الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بأسوان لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها والعمل على سرعة ضبطهم، تحرر بالواقعة المحضر (1279) إدارى دراو.

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مصر 365