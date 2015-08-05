فتح طريق شارع المحطة وميدان العارف بسبب الاختناقات المرورية فى سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فتح الطريق ما بين شارع المحطة وميدان العارف فى الاتجاهين وذلك للتخفيف على المواطنين وتسيير أزمة الاختناقات المرورية بمنطقة ميدان العارف وشارع الكردى، وجار تواصل الأعمال الانشائية والتوسعية بالكورنيش الغربى لإنجاز أعمال التوسعة بشكل أسرع.

وتم إزالة إشغالات الباعة الجائلين الموجودة أمام المحلات بشارع المحطة وكذا الإشغالات الموجودة أمام المزلقان المؤدى إلى ميدان العارف.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتصغير مساحة رصيف المشاة على جانبى الطريق لتوسعة الحارة المرورية فى الاتجاهين وتخفيف ضغط السيارات على الطريق.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد فتح جميع الطرق والشوارع الرئيسية المغلقة وذلك لتسهيل وسيولة الحركة المرورية بكل أنحاء المحافظة، مناشداً المواطنين وسائقى السيارات التعاون مع شرطة المرور والالتزام بالقواعد المرورية المنظمة للسير بالشوارع.