ما سر تألق النجمات باللون الأبيض؟

الرياض - خلود أحمد

في كل مرة يظهر بها اللون الأبيض على السجادة الحمراء أو في إحدى المناسبات المهمة نجد أنّ من ترتديه أجمل الحاضرات وأكثرهنّ تألقًا، فما سر تألق النجمات العرب والأجانب بهذا اللون؟

لارتداء اللون الأبيض قواعد لا يجب أن تغفليها كاختيار الملابس الداخلية المناسبة حتى لا تظهر وتعطيك مظهرًا غير ملائم، تنسيقه بشكل يتناسق مع شكل جسمك والمناسبة التي تحضرينها، ويبدو أنّ النجمات اكتشفن أسرار ارتداء هذا اللون فكان خيارهنّ الأول في إطلالات السهرات.

فاللون الأبيض هو اللون المفضل لدى النجمة بلقيس حيث تألقت به في مناسبات عديدة وحفلات مختلفة، اخترنا لك في الأعلى 3 إطلالات رائعة من بلقيس باللون الأبيض كانت إحداها من تصميم السعودي محمد آشي، وقد وقع المصمم نفسه إطلالات نجمات أخريات بنفس اللون منهنّ النجمة الهندية سونام كابور.

وإن بحثنا في إطلالات كل نجمة من نجماتنا العربيات نجدها قد ارتدت اللون الأبيض في إطلالة واحدة أو أكثر، فقد اختارت أليسا هذا اللون ليزين إطلالتها البسيطة لحضور عرض إيلي صعب في باري، وظهرت كل من ميريام فارس ومايا دياب بتصاميم بيضاء أنيقة وجذابة، أما ديانا حداد فقد تألقت بالقفطان الأبيض وبدت متألقةً كعادتها .

كما شوهد هذا اللون في أكبر المحافل السينمائية خلال هذا العام فشاهدناه في الفستان اللؤلئي المبهر الذي ارتدته لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo في حفل الأوسكار، وإطلالة كل من بيونسيه Beyonce وجينا ديوان Jenna Dewan الأنيقة في حفل ما بعد الأوسكار، ولا يمكن أن ننسى إطلالة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon في حفل SAG Awards حيث كانت الأكثر أناقةً باختيار خبراء الموضة.

شاهدي كيف تألقت النجمات باللون الأبيض وشاركينا برأيك .