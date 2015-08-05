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لوك عصري جميل من كلوي كارداشيان في المطار

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لوك عصري جميل من كلوي كارداشيان في المطار لوك عصري جميل من كلوي كارداشيان في المطار

الثلاثاء 04-08-2015 15:05

مع كثرة رحلات السفر والتنقلات يمكن أن تهمل بعض السيدات إطلالاتهنّ خلال السفر، ولكن الشقيقات كارداشيان لا يفعلن ذلك إطلاقًا، وقد شاهدنا كلوي كارداشيان Khloe Kardashian متألقةً في آخر رحلاتها لأستراليا بإطلالة عصرية أنيقة .
اختارت كلوي جامبسوت زيتي جميل نسقته مع معطف طويل بلون رمادي مريح ونسقت إطلالتها مع إكسسوارات عصرية حيث اختارت بوت أنيق وحقيبة كبيرة بنفس اللون، وقد أضافت لمسةً بسيطةً من اللون الأحمر في نظارتها الشمسية.
شاهدي معنا إطلالة كلوي كارداشيان في المطار وشاركينا برأيك.

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سيدتي