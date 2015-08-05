حقائب Cross body في أجمل الإطلالات و 3 نصائح لاختيارها

الرياض - خلود أحمد

اتجهت دور الأزياء العالمية لتقديم تصاميم عصرية ومتنوعة من الحقائب الصغيرة بتصميم Cross body ، وقد لاقت هذه التصاميم إقبالاً كبيرًا بين النجمات وسيدات المجتمع وذلك لسهولة ارتدائها، ولأنها توفر حريةً وراحةً عند الحركة وقضاء المهام اليومية .

جمعنا لك في الصور أعلاه إطلالات متنوعة لأشهر نجمات هوليوود واختياراتهنّ من حقائب Cross body ، وفي السطور التالية نفيدك بـ 3 نصائح لتسهل عليك عملية اختيار الحقيبة المثالية:

حددي طبيعة استخدامك للحقيبة

حقيبة السهرات تختلف عن الحقيبة اليومية وبتحديد طبيعة استخدامك للحقيبة تستطيعين اختيار التصميم المناسب، ابتعدي عن التفاصيل المعدنية والمبالغة في الحقيبة اليومية فذلك يضيف لها وزنًا إضافيًّا بينما سيكون شكلها جميلاً ومناسبًا في حقائب السهرات والزيارات .

اختبري سعة الحقيبة وحجمها

لا تخجلي من تجربة الحقيبة قبل شرائها، فرغيها من محتوياتها الأساسية وضعي أغراضك اليومية فيها لتختبري سعتها، واحمليها على كتفك لتختبري طولها، مكانها المثالي على الحوض، فتأكدي من أنّ طولها مناسب لك.

اختاري الحجم المناسب لك

يختلف حجم حقائب Cross body فمنها ما يأتي بحجم كبير وعملي ومنها ذات حجم صغير وناعم، ضعي بالحسبان أنّ الحقائب الصغيرة تناسب ذوات البنية الصغيرة بينما تطغى عليهم الحقائب الكبيرة، أما الطويلات وذوات البنية الكبيرة فننصحهنّ باختيار الحقائب الكبيرة لتكون متناسبة مع بنية أجسامهنّ.