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رئيس تحرير "CRT" يتقدم ببلاغ ضد أشخاص انتحلوا صفة ضباط وسرقوا القناة

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رئيس تحرير "CRT" يتقدم ببلاغ ضد أشخاص انتحلوا صفة ضباط وسرقوا القناة رئيس تحرير "CRT" يتقدم ببلاغ ضد أشخاص انتحلوا صفة ضباط وسرقوا القناة
قال أحمد سعيد المذيع بقناة "CRT" إن عبد الناصر الزهيرى رئيس تحرير المحطة متواجد الآن بقسم شرطة أكتوبر أول لتحرير محضر لقيام مجهولين باقتحام مقر القناة الكائن بمدينة الإنتاج الإعلامى، وانتحالهم صفة ضباط وإذاعة فقرة على شاشة القناة.

وأضاف سعيد فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن زهيرى كشف فى بلاغه قيام كل من أحمد إسماعيل وأيمن عبد المعطى بتزوير أوراق لتقديمها لأمن المدينة ومنع دخول ملاك ومذيعى القناة وبمراجعة أسمائهم تبين وجود 13 حكما على كل من أيمن عبد المعطى ووائل الشربينى وصدور أمر اعتقال لأحمد إسماعيل الحريرى وتم تنفيذه سابقاً، وأنه أحد أعضاء تنظيم الإخوان.

وتابع المذيع: "توجه عدد من الزملاء إلى أمن المدينة وقاموا بإبلاغهم لمنع خروج الموجودين بالأستوديو خاصة بعد اختفاء مبلغ 835 ألف جنيه وتم التنبيه على الأمن بعدم خروج الأشخاص إلا أنهم نجحوا فى الهرب".

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